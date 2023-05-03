السلطات السعودية تقر قواعد أعمال ملازمي التحقيق

أقر مجلس النيابة العامة السعودية، أمس الثلاثاء، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق في المملكة العربية السعودية.

وذكرت النيابة العامة في بيان عبر تويتر “تأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة الهامة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة”.

مجلس النيابة العامة يقرّ تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق. pic.twitter.com/GQdybru9Wh — النيابة العامة (@bip_ksa) May 2, 2023

وبينت القواعد أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم، بالإضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين، ومؤشرات قياس الأداء، والمخرجات، والمتابعة، والرقابة، والمساءلة.

وجاء تحديث هذه القواعد في صدد حوكمة النيابة العامة لكافة آليات أعمالها، والتحديث المستمر والدائم لذلك.