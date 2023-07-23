السعودية تقدم دعماً بـ 75,5 مليون ريال لمزارعي القمح

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي

ايداع مبلغ ( 75 ) مليون ريال تمثل الدفعة التاسعة لمستحقات عدد (132) من مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية (42,792) طن .

فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية (801,325) طنhttps://t.co/YJmvtyTTPW pic.twitter.com/X7ysuNoybs — هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) July 23, 2023



وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (75,560,440) ريالاً، وذلك لكمية (42,792) طناً، لعدد (132) مزارعاً تتضمن (20) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (941.892.547) ريالاً، وذلك لكمية (536.935) طناً، لعدد (1733) مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (801,325) طناً، لـ (2672) مزارعاً.