السعودية تقترب من طرح آخر لأسهم أرامكو

(رويترز) – ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن خطط السعودية لطرح آخر لأسهم بمليارات الدولارات في أرامكو تكتسب زخما.

ولا تزال السعودية أكبر مساهم في أرامكو ، أكبر شركة نفط في العالم، بحصة 90.18 بالمئة. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قال في عام 2021 إن من المحتمل بيع مزيد من أسهم الشركة. وأُدرجت أسهم أرامكو في البورصة السعودية في أواخر عام 2019، وجمعت 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي، وباعت لاحقا مزيدا من الأسهم لزيادة الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار. وأضاف تقرير بلومبرج أن السعودية تعمل مع عدد من المستشارين لدراسة جدوى طرح آخر على البورصة السعودية.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان الطرح العام الأولي للشركة يعتبر أحد ركائز خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أربعة بالمئة في أرامكو بينما تمتلك وحدة تابعة للصندوق حصة أربعة بالمئة أخرى.