سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالطاقة

السعودية تقترب من طرح آخر لأسهم أرامكو

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن خطط السعودية لطرح آخر لأسهم بمليارات الدولارات في أرامكو تكتسب زخما.

ولا تزال السعودية أكبر مساهم في أرامكو ، أكبر شركة نفط في العالم، بحصة 90.18 بالمئة. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قال في عام 2021 إن من المحتمل بيع مزيد من أسهم الشركة. وأُدرجت أسهم أرامكو في البورصة السعودية في أواخر عام 2019، وجمعت 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي، وباعت لاحقا مزيدا من الأسهم لزيادة الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار. وأضاف تقرير بلومبرج أن السعودية تعمل مع عدد من المستشارين لدراسة جدوى طرح آخر على البورصة السعودية.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان الطرح العام الأولي للشركة يعتبر أحد ركائز خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أربعة بالمئة في أرامكو بينما تمتلك وحدة تابعة للصندوق حصة أربعة بالمئة أخرى.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...