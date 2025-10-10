السعودية تقترب من اتفاق تاريخي في مجال أشباه الموصلات

تقترب المملكة الربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق تاريخي جديد في مجال التكنولوجيا إذ تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع الرياض للإعلان عن اتفاق يسمح لشركات تصنيع الرقائق الأمريكية بتصدير أشباه الموصلات إلى المملكة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تعزز العلاقات التكنولوجية المتنامية بين البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى تمكين السعودية من بناء مراكز بيانات متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للتقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط.

وستستخدم الرقائق الأمريكية عالية الأداء، خاصة من شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، في تشغيل البنية التحتية الضخمة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي ترعاها الحكومة السعودية.

وتعود بداية المفاوضات إلى شهر مايو/أيار الماضي، حين أشار “ترامب” إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في المجالات التكنولوجية المتقدمة، خاصة في قطاع الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز نفوذها في قطاع أشباه الموصلات عالميًا، خاصة بعد المنافسة المتصاعدة مع الصين، بينما ترى السعودية أن التعاون مع الولايات المتحدة توفر لها خبرات نوعية ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي والابتكار الصناعي.

ويرى خبراء أن الاتفاق المرتقب بين السعودية والولايات المتحدة لن يكون مجرد صفقة تجارية، بل خطوة استراتيجية لترسيخ التعاون في التكنولوجيا الفائقة، ما يعزز موقع السعودية كقوة إقليمية صاعدة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ويدعم طموحات الولايات المتحدة في توسيع حضورها في أسواق التكنولوجيا بالشرق الأوسط.

وكان أحمد الفيفي مدير البرنامج السعودي لأشباه الموصلات قال خلال تصريحات صحافية، في يونيو/حزيران 2024، أن المملكة قطعت شوطاً في قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجال الرقائق الإلكترونية وتطوير أشباه الموصلات عبر جهات بحثية وجامعات عدة، وإن “الطريق مازال طويلاً، ولدينا معامل لأشباه الموصلات بمساحة 1600 متر مربع”.

وقال “الفيفي” حينها أيضاً إن صناعة أشباه الموصلات تعتبر السلعة الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف النفط الخام وصناعة السيارات والبتروكيمياويات، بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز حجمها تريليون دولار في العام 2030.

وأكد أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر الصناعات نمواً حول العالم، وتعتبر ركناً أساسياً في الحياة اليومية الرقمية، وتدخل في مختلف الصناعات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والسيارات، حيث تشكل الرقائق الإلكترونية نحو 40 بالمئة من قيمة السيارة، متوقعاً أن تكون 50 بالمئة من قيمة السيارة للرقائق الإلكترونية وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن المملكة أطلقت شركة آلات التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات ومنها صناعة أشباه الموصلات التي لا تعتبر صناعة قائمة بذاتها وإنما داعمة للصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات وإنترنت الأشياء والإلكترونيات وغيرها.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة مع نضوج العديد من الممكنات سننتقل إلى المرحلة الثانية من البرنامج عبر إتاحة صناعة الرقائق الإلكترونية من قبل الباحثين والطلاب في المملكة، وإتاحة تقنيات التصنيع في المصانع الدولية ومختلف المساحات لعمليات الاختبار لبناء المعرفة والكوادر الوطنية.

واضاف أن المركز الوطني لأشباه الموصلات يستهدف نقل وتوطين وإنشاء 50 شركة تصميم رقائق إلكترونية في المملكة بحلول 2030، إضافة إلى تدريب وتوظيف 5 آلاف مهندس ليكون رافداً بشرياً في وظائف ذات كفاءة متقدمة.

وكانت السعودية قد أعلنت يوم 5 يونيو/حزيران 2024 عن إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى مليار ريال للاستثمار في شركات أشباه الموصلات التي تخطط لبدء عملياتها في المملكة، حيث يستهدف الصندوق أن يصل عدد شركات أشباه الموصلات العاملة في السعودية إلى 50 شركة خلال الـ 5 أو 6 سنوات القادمة.

وتخطط السعودية لاستقطاب 25 خبيراً عالمياً في قطاع أشباه الموصلات للعمل في المملكة، ودعم الشركات الناشئة في القطاع لتصبح شركات عالمية.