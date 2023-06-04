السعودية تقترب من إطلاق أكبر منظومة مياه في العالم

اطلع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، اليوم الأحد، على سير العمل في منظومة إنتاج (المليون متر مكعب من المياه \ يومياً) في الجبيل، إحدى المشاريع الكبرى التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والأكبر من نوعها في العالم بتقنية التناضح العكسي والأقل استهلاكاً للطاقة بـ (2.7 ك.و.ساعة \متر مكعب).

وتفقد الوزير عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مراحل المشروع الذي يعتمد على توظيف الطاقة البديلة للوصول إلى معدل استهلاك بنحو (2.2 ك.و.ساعة\متر مكعب)، واستخدام الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة للجزء الصناعي بـ (1.96 ك.و.ساعة\متر مكعب).

وسيسهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل (8.5 ملايين طن سنوياً)، وتم اعتماد تصاميمه وتنفيذه من قبل مهندسين سعوديين من كوادر التحلية، ويتوقع اكتمالها في نهاية العام 2024.

وشملت جولة الوزير التفقدية عدداً من مشاريع المياه في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على الجهود الإنتاجية والخطط التشغيلية لتعزيز الإمداد المائي بالمنطقة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلاة.

وتخللت الجولة زيارة لمشروع وحدات تنقية مياه الآبار، والتي قامت “التحلية” بإنشائها لتحسين جودة مياه الآبار في المنطقة الشرقية ورفع جودة الحياة، والتي تعد أحد أهم مستهدفات رؤية 2030، وبلوغ آفاق إنتاجية أوسع في 15 موقعاً مختلفاً بسعة إجمالية تقدر بـ 76 ألف متر مكعب/ يومياً ليستفيد منها نحو 400 ألف مستفيد، بتصميم مبتكر يراعي أهمية استخدام تقنيات صديقة للبيئة ذات كفاءة وموثوقية عالية بمعدلات استهلاك طاقة منخفضة تم إعدادها بكوادر المؤسسة، ونظام نقل مياه الخبر الدمام (حي الجامعة) الذي يضم ثلاثة خزانات سعة الواحد منها 170 ألف متر مكعب، ومحطة ضخ، وخط أنابيب قطره 80 بوصة وطوله 25 كيلو متراً يمتد من منظومة الإنتاج في العزيزية، وينتهي بخزانين سعة كل منهما 100 ألف متر مكعب في حي الجامعة في الظهران، وتفريعة لإيصال المياه لخزانات اليرموك، كون المشروع في مراحل الاختبارات ما قبل التشغيل الأولى، إضافة لمشروع نظام نقل مياه الجبيل -المنطقة الشرقية المرحلة الثالثة، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تعزيز مصادر مياه مدن المنطقة الشرقية.

واطلع الوزير على تقدم الأعمال في موقع خزانات ضاحية الملك فهد في الدمام بعدد أربعة خزانات وسعة 170 ألف متر مكعب لكل خزان، حيث يتضمن المشروع أيضاً محطة ضخ بسعة 900 ألف متر مكعب/ يومياً بالجبيل، وخط نقل مياه يغذي كل من (صفوى، رأس تنورة، القطيف، الدمام، الخبر)، وخزانين في محطة رأس تنورة سعة الواحد 25 ألف متر مكعب، ومن المتوقع دخول المشروع بالخدمة نهاية العام الجاري 2023 حسب المخطط.