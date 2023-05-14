السعودية تفتح بوابات أكبر سدودها لدعم المزارعين

فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوابات سد الملك فهد ببيشة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، وذلك في خطوة لدعم مزارعي المنطقة وتصريف قرابة 40 مليون متر مكعب من مياه السد الأكبر في المملكة.

وقال مدير عام فرع الوزارة المكلف محمد أحمد عسيري، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن خطة التشغيل والري تأتي بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي من أي عوائق، والقيام بقياس الأثر البيني خلال مدة الفتح، ومدى استفادة المزارعين من تصريف المياه في الوادي، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

ويعد سد الملك فهد ببيشة أكبر السدود في السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.

وتعمل السعودية على تحقيق منجزاتٍ وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث أسهمت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق منجزاتٍ كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق أعلى ناتجٍ محلي في تاريخ القطاع، بهدف تحقيق الأمن الغذائي في المملكة الذي يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعماً لا محدود من قِبل القيادة السعودية.