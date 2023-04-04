السعودية تفتح باب الابتعاث في تخصصات المسرح والسينما

أكدت تقارير أن المملكة العربية السعودية تعتزم فتح باب الابتعاث الخارجي للدراسة في تخصصات المسرح والسينما في ظل الانفتاح الاجتماعي والثقافي الذي تشهده المملكة.

وقالت حسابات شهيرة في موقع تويتر “قريبا.. فتح الابتعاث في تخصصات المسرح والأفلام”، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

قريبا ..



فتح الابتعاث في تخصصات المسرح والافلام. — إجازة (@KSAEJ3) April 3, 2023

وكان طلاب في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالراض بدأوا مؤخراً في دراسة البكالوريوس في تخصص السينما والمسرح لأول مرة في تاريخ السعودية.

وكتب رجا العتيبي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تغريدة عبر تويتر يوم 19 مارس/آذار الماضي “اليوم بدأت أولى محاضراتي في جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الإعلام والاتصال: شعبة السينما والمسرح. مستوعبين؟ سينماااا ومسررررح. خطوة تشكر عليها الجامعة”.

اليوم بدأت أولى محاضراتي في جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الإعلام والاتصال: شعبة السينما والمسرح.

مستوعبين؟ سينماااا ومسررررح.

خطوة تشكر عليها الجامعة. — رجا العتيبي (@R_Alotaibi99) March 19, 2023

وحظي الخبر بإشادة بالبرنامج التعليمي الجديد من قبل نخب ثقافية وكتاب وإعلاميين في السعودية.

وعلق عبد الرحمن الراشد أحد أشهر الصحافيين السعوديين على الحادثة وكتب في تويتر “شعبة سينما ومسرح، بالفعل لا يمكن ان تدريس علوم اتصال، ولغة، وآداب بدونها. تحية للجامعة وكلية الإعلام على خطواتها التطويرية، ومبروك أ. رجا”.

شعبة "سينما ومسرح"، بالفعل لا يمكن ان تدريس علوم اتصال، ولغة، وآداب بدونها. تحية للجامعة وكلية الإعلام على خطواتها التطويرية، ومبروك أ. رجا — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) March 20, 2023

وكشفت الجامعة الحكومية عن تحضيرها لإطلاق البرنامج الدراسي الجديد على مستوى جامعات المملكة منتصف العام الماضي، قبل أن يرى النور بالفعل.

ويقول القائمون على البرنامج التدريسي الجديد إنه يواكب تطوير القطاعات الثقافية والفنية والترفيهية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، وتنص عليها اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتعزيز البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم.

ويؤهل البرنامج الجديد خريجيه للعمل في عديد من الوظائف المهنية في مجالات كتابة السيناريو، والإخراج السينمائي والمسرحي، والنقد الفني والجمالي، والإنتاج الدرامي، وإنتاج الرسوم المتحركة، ومهارات الأداء المسرحي والسينمائي، والمؤثرات السمعية والبصرية، والإدارة السينمائية والمسرحية وغيرها.

وسيسهم البرنامج، وفق إدارة الجامعة، في صنع مسارات عملية للثقافة والفنون في المملكة بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الإبداعية، حيث تحتاج تلك القطاعات إلى متخصصين مؤهلين في ظل عدم وجود برامج مماثلة تقدمها الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس حالياً، والتي تعد من التخصصات الاتصالية الداعمة لتطور وتنمية المجالات التي تتضمنها الرؤية.

المسرح والفنون في برنامج الابتعاث الثقافي

وفي حادثة نادرة على مستوى السعودية وغطتها وسائل الإعلام الرسمية، عقدت وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، في أواخر 2022، لقاءً افتراضياً لمناقشة فرص انضمام الطلبة في التخصصات المتعلقة بالمسرح والفنون الأدائية، لأبرز الجامعات العالمية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي.

وتناول اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، استراتيجية وزارة الثقافة لإثراء المحتوى الثقافي من خلال ابتعاث المواهب السعودية في مجالات الثقافة المختلفة ليعودوا بحصيلة معرفية تمكنهم من صناعة مستقبل أفضل للمشهد الثقافي السعودي.

وناقش اللقاء الفرص التي يمنحها البرنامج للمبتعثين سواءً الحاصلين على قبول مسبق أو الدارسين على حسابهم الخاص، في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء وفنون العمارة والتصميم والمتاحف والمكتبات وفنون الطهي والآثار والتراث والآداب واللغات واللغويات والأفلام والفنون البصرية والمسرح والموسيقى وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.