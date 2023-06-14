فتحت وزارة الصحة السعودية، حديثاً، باب القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان” المنتهي بالتوظيف وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار (Step)، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس في تخصصات أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء طبية، وعلم حيوان، وعلم نبات، وعلوم طبية حيوية.

الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب أسنان" وذلك اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 29 يونيو 2023م.

للإطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط:https://t.co/Goxv1LUS6n — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 13, 2023

واشترطت الوزارة على المتقدم، أيضاً، إحضار السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي، وإرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة، وأي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف، والحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد.

مزايا برنامج مساعد طبيب أسنان

أوضحت وزارة الصحة أن المزايا هي تشمل توفير سكن ومواصلات مجانية خلال فترة التدريب للسكان من خارج مدينة الرياض، بجانب منح مكافأة شهرية قدرها أربعة آلاف ريال (1066 دولار)، وتوفير تأمين طبي فئة أ، فضلاً عن مزايا أخرى تمنح عند التوظيف، مثل تأمين طبي وعلاوة سنوية مربوطة بتقييم الأداء.

وأضافت أن مدة البرنامج 12 شهراً، وأن جهة التوظيف تشمل وزارتي الصحة والحرس الوطني، والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود بالرياض، ومجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية وعدة مستشفيات منها مستشفيات رعاية، منوهة إلى أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

للتقدم على البرنامج، يرجى الضغط هنا.