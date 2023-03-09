تأشيرة بـ300 ريال.. السعودية تفتح أبوابها للمقيمين في الخليج دون شروط المهنة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج الحصول على تأشيرة سياحية أيا كانت المهنة.

وقال وزير السياحة، أحمد اخطيب، اليوم، إن جميع المقيمين بدول الخليج على اختلاف مهنهم يمكنهم أداء العمرة بالتأشيرة السياحية.

ووفقاً للموقع الإلكتروني روح السعودية، فإن مطلبات الحصول على تأشيرة للملكة هي كالتالي:

من هم المؤهلين للحصول على هذه تأشيرة، وما هو المطلوب؟

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة (للحصول على تأشيرة الأطفال دون الـ 18 يشترط وجود طلب مسبق لولي الأمر)

‎يجب أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 شهور عند التقديم. كما ينبغي أن يمتلك المقيم مستند إقامة في أحد دول الخليج سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

بالنسبة للزوار لأغراض دينية، الرجاء مراعاة بأنه بإمكان حاملي التأشيرة أداء فريضة العمرة في أي وقت باستثناء موسم فريضة الحج.

ينبغي تعبئة طلب تقديم تأشيرة منفصل لكل فرد من أفراد العائلة المباشرة ويجب مرافقتهم عند الدخول إلى السعودية.

نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة #السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة.https://t.co/wyvezLCitl pic.twitter.com/8Q9AqWdGY8 — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 9, 2023



ما هي تكلفة التأشيرة؟

تكلفة رسوم التأشيرة هي 300 ريال سعودي بالإضافة إلى تكلفة التأمين الصحي (غير مشمولة).

مدة صلاحية التأشيرة متعددة الزيارات هي سنة واحدة بدءًا من تاريخ إصدارها، وأقصى مدة للإقامة في السعودية هي 90 يوماً.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة الواحدة (غير متعددة الزيارات) هي ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ إصدارها، وأقصى مدة للإقامة في السعودية هي 30 يوماً.

رسوم التقدم لطلب التأشيرة غير مستردة.



كيف بإمكاني تقديم طلب الحصول على التأشيرة؟

يمكنك تقديم طلب استخراج التأشيرة من خلال موقع MOFA.

وكانت السعودية أطلقت العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة.

وتسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، الأنشطة الترفيهية، أداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج) بالإضافة لعدم شمولها للرحلات بغرض الدراسة.

وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال، إضافة لقيمة التأمين الطبي.

الخطوط السعودية.. تذكرتك تأشيرة

كما أطلقت الخطوط السعودية برنامج تذكرتك تأشيرة الذي يسمح للمسافرين دخول الأراضي السعودية 96 ساعة والتجول في جميع مناطق المملكة وأداء العمرة.

برنامج “تذكرتك تأشيرة” يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول الأراضي السعودية مدة أقصاها 96 ساعة (4 أيام) ويستطيع من خلالها التجول في جميع مناطق المملكة وأداء العمرة. كما يمكن للمسافر الحصول على اقامة مجانية لليلة واحدة في فندق.

ويمكنك خلال فترة التوقف أداء العمرة، زيارة المشاعر المقدسة، زيارة الأماكن السياحية والتاريخية، وغيرها من الأنشطة الرائعة. حيث أتحنا لك بالتعاون مع وزارة الخارجية إمكانية الحصول على تأشيرة المرور للزيارة stopover Visa بشكل فوري أثناء عملية الحجز*.

خطوات الحجز لبرنامج المرور للزيارة مع الخطوط السعودية

حدد وجهتي المغادرة والوصول الدوليتين في الموقع: https://www.saudia.com/ar-EG/transit-visa اختر رحلاتك بمدة المواصلة المناسبة لك بحد أقصى 96 ساعة. في حال لم تكن لديك وثيقة سارية المفعول لدخول المملكة؛ تقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة من صفحة الخدمات الإضافية. تأكد من تجهيز الصور الشخصية الخاصة بك في جهازك بحسب المواصفات التالية: ( 200*200px file size -20kb ) قبل البدء بتعبئة الاستمارة. سنقوم بتحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر. سيصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.

تأشيرة المرور للزيارة الإلكترونية

تأشيرة المرور للزيارة الإلكترونية تصدر من قبل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية. تصل مدة الإقامة فيها إلى 96 ساعة وصلاحيتها 90 يوماً من تاريخ إصدارها وقد تتغير المدد وفقا لما يرد من أنظمة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية. تأشيرة المرور للزيارة الإلكترونية غير قابلة للتمديد. عدد مرات العبور المسموح بها للتأشيرة الواحدة هو سفرة واحدة، حيث يتطلب إصدار تأشيرة مرور للزيارة أخرى في حال وجود رحلات إضافية تتطلب التوقف في المملكة العربية السعودية مرة أخرى. رسوم التأشيرة ورسوم الخدمة الإلكترونية ورسوم خدمة التأمين الطبي والتأمين للفرد يتم احتسابها وإعدادها حسب أنظمة التأشيرات بوزارة الخارجية. الحصول على تأشيرة المرور للزيارة الإلكترونية لا يعني بالضرورة ضمان الدخول للمملكة العربية السعودية حيث سيتم تدقيق المستندات من قبل موظف الجوازات للتحقق من صحة المعلومات التي تم تقديمها.

شروط منح تأشيرة المرور للزيارة الإلكترونية

جواز سفر معترف به لا يحتوي على أي قيد أو شرط صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر (مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز). تذكرة سفر مؤكدة إلى الوجهة المقصودة، وتأشيرة دخول إليها أو رخصة إقامة إذا لم يكن من مواطنيها أو المعفيين من الحصول على تأشيرة لدخولها.

الشروط والأحكام

التأكد من طباعة التأشيرة المرسلة عبر البريد الإلكتروني وإبرازها عند دخول المملكة. ا يتم التقديم على تأشيرة المرور للزيارة في حال كان الضيف لديه تأشيرة سارية المفعول أو وثائق تسمح له بدخول المملكة. يستطيع مقدم الطلب إلغاء التأشيرة حال العدول عن السفر ولن يكون هناك استرداد لأي من رسوم التأشيرة بعد صدورها مع تطبيق كافة الشروط والأحكام للخطوط السعودية لتذاكر الطيران. يمكن التقدم لطلب تأشيرة أخرى بشكل فوري بعد إلغاء التأشيرة الحالية لأي سبب. يتم تضمين المرافقين دون سن الثامنة عشر من العمر في طلب المتقدم بطلب التأشيرة حيث لا يتاح للمرافقين من هذه الفئة العمرية التقدم بشكل منفرد. في حال تم رفض الطلب لأحد المتقدمين فإنه يتم رفض جميع الأشخاص المرفقين في نفس الطلب بالتبعية. السعر الذي يظهر عقب صدور الموافقة على الطلب المرسل يشمل جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة بما في ذلك رسوم التأمين. يتوجب على المسافرين الحاصلين على تأشيرة المرور للزيارة ولديهم مدة توقف تزيد عن 24 ساعة استلام أمتعتهم من محطة التوقف كما يتعذر تسليم الأمتعة في حال كان زمن التوقف يقل عن 24 ساعة. لن يتم قبول الراكب في محطة المنشأ حال عدم اكتمال متطلبات السفر إلى الوجهة الأخيرة. في حال عدم قبول المسافر العابر في محطة المواصلة فإن المسافر سيتكفل بتكلفة اعادته إعادته إلى محطة المنشأ على نفقته الخاصة. إن مسؤولية التأكد من صلاحية مستندات السفر وصلاحية التأشيرة ومدة التوقف والاشتراطات الصحية والحضور للرحلة قبل موعد الإقلاع وتعديل الحجز بعد إصدار التأشيرة والتذاكر تقع ضمن مسؤولية المسافر. اصطحاب الراكب العابر لحجز واحد مؤكد إلى الوجهة النهائية المقصودة ولا يتم التعامل مع الحجوزات المنفصلة. طباعة بطاقة الصعود وبطاقة الأمتعة إلى المحطة الأخيرة في محطة المنشأ إذا لم تزد فترة المواصلة عن 24 ساعة . الركاب المخولين للحصول على تأشيرة حال الوصول إلى المملكة العربية السعودية والمصطحبين لحجز مواصلة لن يتم التعامل معهم كركاب عابرين وسيتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى المحطة الأولى بغض النظر عن فترة المواصلة ولابد من استيفائهم لجميع متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية قبل الشروع في السفر.