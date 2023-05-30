أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عبر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عن تخفيضات ضريبية وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعمل المملكة على إطلاقها.

وقال الوزير، خلال جلسة حوارية بعنوان “منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والإطار التنظيمي” التي أقيمت خلال أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الخاصة في مدينة الرياض، “عندما بدأنا تطوير برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، تأكدنا أنه مكمل للاقتصاد الأساسي وليس منافسًا له، والهدف من هذه المناطق الاقتصادية هو استهداف مستثمرين محددين من قطاعات معينة؛ من أجل الحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمناطق الاقتصادية الخاصة”.

وزيرالصناعة والثروة المعدنية: تقنيات التصنيع المتقدمة تسهم في نمو القطاع الصناعي بشكل أسرع من التقليدية 1444-11-09 (واس)

وكانت المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، أول خمس مناطق اقتصادية خاصة بأنظمة تجارية خاصة، لتسريع التنويع الاقتصادي وتمكين المستثمرين من ممارسة الأعمال التجارية في المملكة التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

وتدعم هذه المناطق مجموعة من القطاعات الصناعية والأنشطة التجارية ما يسهل على المستثمرين عمليات تسريع تنمية أعمالها إقليمياً ودولياً من خلال توفير سوق مترابطة مع الأسواق العالمية.

وتضم تلك المناطق كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير في المنطقة الشرقية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان جنوب غرب المملكة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية وهي جزء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في العاصمة الرياض.

وبحسب تقرير مطول لموقع “أرقام” الاقتصادي السعودي، تتضمن الحوافر الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية بجازان ما يلي:

أولاً: 5 بالمئة ضريبة دخل الشركات لمدة 20 عاماُ.

ثانياً: 0 بالمئة ضريبة الاقتطاع بشكل دائم على إعادة الأرباح من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى دول أجنبية.

ثالثاً: 0 بالمئة الرسوم الجمركية المؤجلة على البضائع المدخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.

رابعاً: لوائح مرنة وداعمة فيما يتعلق بالمواهب الأجنبية خلال السنوات الخمس الأولى.

خامسا: 0 بالمئة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة المتبادلة داخل المنطقة وبين المناطق.

سادساً: الإعفاء من الرسوم التشغيلية للموظفين الأجانب وعائلاتهم داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية والمعلوماتية

يتيح الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية والمعلوماتية الحصول على حوافز اقتصادية تعزز من نجاح الأعمال التجارية منها:

– معاملة ضريبة خاصة تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‏ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتوافق مع نموذج تشغيل مزودي الخدمات السحابية.

– الإعفاء من الرسوم التشغيلية للموظفين الأجانب وعائلاتهم داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

– تكلفة مناسبة لتوصيل الشبكة وتقديم خدمات الكهرباء حيث تبلغ تكلفة الكهرباء للشركات 0.05 دولار/كيلو واط في الساعة.

– المرونة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية من المنطقة وإمكانية إنشاء وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة.

المنطقة الصناعية واللوجستية الخاصة المتكاملة في الرياض

تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وتستهدف المنتجات الاستهلاكية، وأجزاء الحاسوب، والأدوية، والمستلزمات الغذائية والطبية، وصناعة الفضاء وقطاع الغيار، والسلع الكمالية والمجوهرات والمعادن النفيسة.

وتتمثل المزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة في:

– 0 بالمئة ضريبة دخل الشركات.

– إعفاءات ضريبية لمدة 50 عاماً.

– إعفاءات على ضريبة القيمة المضافة.

– إعفاءات ضريبية الاستقطاع وتخضع للوفاء بالمعايير المحددة.

– 0 بالمئة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات أو التصنيع أو التجميع.

– إعفاءات ضريبية رسوم تحويل الأموال وتخضع للوفاء بالمعايير المحددة.

– إعفاءات ضريبة القيمة المضافة للسلع تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.

وتسعى السعودية إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وفي ظل رؤية 2030؛ وتمثل المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.