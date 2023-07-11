اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عدم تغيير الطابع الأساسي للسيارة لتصنيفها بأنها سيارة مستعملة مؤهلة تنطبق عليها ضريبة هامش الربح على السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت هيئة الزكاة، في تقرير حديث بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية اليوم الثلاثاء، وجود أربعة أنواع سيارات غير مؤهلة لفرض الضريبة عليها وفقاً لهامش الربح، وهي السيارات غير المصنفة على أنها سيارات مستعملة مؤهلة من الهيئة، والسيارات المستوردة إلى المملكة وإن كانت مستعملة، والسيارات التي فرضت عليها الضريبة بشكل منفصل في الفاتورة، بالإضافة إلى السيارات الجديدة.

وصنفت “الهيئة” السيارات المؤهلة لفرض الضريبة على هامش ربحها أن تكون تمت قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، وأن تكون مستعملة ومسجلة في المملكة، وأن تكون صالحة لإعادة الاستخدام كما هي على حالتها أو بعد إجراء بعض التحسينات عليها.

وبدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يوم 1 يوليو/تموز 2023، في فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح السيارات المستعملة المؤهلة بعد حصول المؤهلين على موافقة الهيئة، لتصبح الضريبة على هامش الربح فقط وليس على كامل مبلغ بيع السيارة.

وأوضحت الهيئة، في وقت سابق، طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، إذ يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة سابقاً.

فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح السيارات المستعملة