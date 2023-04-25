السعودية تغلق أخطر عقبة لتسببها بموت العشرات

(أريبيان بزنس) – قررت السلطات السعودية إغلاق عقبة شعار في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت حوادث طرق عديدة تسببت بموت العشرات وذلك بهدف “تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة”.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق عقبة شعار لمدة أربعة أشهر اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1444/10/6 هـ، حيث سيتم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، داعية الجميع لاستخدام الطرق البديلة خلال فترة أعمال الصيانة مثل عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق سيكون بشكل تام من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، مع السماح فقط للشاحنات بالعبور عبر عقبة شعار خلال الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، حيث سيتم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، منها أعمال كشط وسفلتة، بالإضافة إلى تنفيذ حواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهان الأنفاق والمنشآت القائمة، وسيتم تركيب لوحات إرشادية، مع عمل طبقة مقاومة للانزلاق، وتنفيذ مواقف طارئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الأعمال تأتي بهدف رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وهو الأمر الذي سيسهم في تمكين الحركة السياحية في المنطقة.

حوادث عقبة شعار

كانت أخر حادث مروري شهدته منطقة عقبة شعار، مساء يوم الإثنين 27 مارس/آذار الماضي، حين لقي 20 شخصاً مصرعهم، وأصيب 29 في حادث لحافلة نقل ركاب (باص).

سنة على خطة صيانة لم تنفذ

ذكرت وسائل إعلام محلية في أوقات سابقة أن عقبة شعار شهدت حوادثاً مماثلة كثيرة وقعت خلال العامين الأخيرين، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الإعلان عن خطة لصيانة العقبة التي يصفها الكثيرون بـ “المتهالكة” إلا أن هذه الخطة تعثرت ولم تر النور.

وكانت مقاطع فيديو قد ظهرت لبعض الجثث والمصابين بعد الحادث في مشهد مأساوي، فيما تداول البعض مراحل مشروع إعادة تأهيل عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل التي أعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2021 إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فيها.

عقبة ينقصها الكثير

يؤكد كثيرون أن عقبة شعار بعد أكثر من 40 عاماً على افتتاحها فإنها تحتاج إلى كثير من الأمور الهامة في مقدمتها صيانة أعمدة الكباري والجسور، وإلى توسعة الطريق وإلى إنشاء أماكن إضافية جانبية لأي عطل أو حادث، فضلا عن حاجتها لإنارة مكتملة مثل عقبة الباحة وإلى البحث عن طريق آخر مساعد للطلوع أو النزول وإلى طريق آخر للسيارات الكبيرة.

وكان أمير عسير الأمير تركي بن طلال قد وجه، في ديسمبر/كانون الأول 2022، باستكمال مشروع صيانة طريق عقبة شعار، الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير.

وطالب أهالي عسير، في وقت سابق، باعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار، وإعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار، وإنشاء ميزان لقياس حمولة الشاحنات، وصيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكاً.