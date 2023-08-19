البنية الرقمية في السعودية تغطي 99% من السكان

أكدّ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن المملكة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في سد الفجوة الرقمية إذ نجحت في الوصول في البنية التحية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.





وأوضح السواحة أن المملكة قدمت التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يمثل الحل الأمثل لتسريع سد الفجوة الرقمية، كما أن المملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.







وأشاد بجهود رؤية 2030 في تمكين الشباب والمرأة ، إذ حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.







وسلط خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين في الهند الضوء على أهم مبادرات وجهود الاستدامة في المملكة ومنها إنشاء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في مشروع البحر الأحمر بقدرة 1.3 جيجا واط/الساعة، وتطويع التقنية والذكاء الاصطناعي للقيام بأكبر عملية للمسوحات البحرية لحماية الشعاب المرجانية من خلال الذكاء الاصطناعي.







من جهة أخرى التقى السواحه، نظيره المصري الدكتور عمرو طلعت، على هامش الاجتماع، وتم بحث الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.

خلال اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لـ #مجموعة_العشرين معالي @aalswaha يُبرز مبادرات المملكة عالمياً لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وجهود #رؤية_السعودية_2030 في تمكين الشباب والمرأة وبناء مستقبل مستدام من خلال التقنية والابتكار. pic.twitter.com/olgIawEsew — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) August 19, 2023