السعودية تغرم شركة 13 مليون ريال لانتهاكها نظام المنافسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية قراره بتغريم شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة “مدي سيرف” 13 مليون ريال لثبوت انتهاكها نظام المنافسة.

وقد وافق مجلس الإدارة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة “مدي سيرف”، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المنافسة.

#الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبة المقررة على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) بغرامة مالية قدرها ثلاثة عشر مليون ريال pic.twitter.com/x3AyUbdJMS — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) February 27, 2023



وتنص الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/06/1440هـ، على الآتي: “يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها” حيث تضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (10576) لعام 1443هـ.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وتدعو الهيئة كافة المنشآت العاملة في السوق إلى الإطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني https://www.gac.gov.sa/.