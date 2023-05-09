السلطات السعودية تغرم آلاف سائقي الشاحنات بسبب التدخين

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نحو 284 مخالفة لأنظمة النقل البري خلال العام 2022 على رأسها مخالفتا تدخين السائق داخل الشاحنة وتدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل سيارات الأجرة.

ورصدت الهيئة، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، نحو 6.3 ألف مخالفة تدخين السائق داخل الشاحنة، و88 مخالفة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل سيارات الأجرة الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث تم فرض الغرامات على مرتكبيها.

وحددت اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية غرامة تدخين السائق داخل الشاحنة بـ 500 ريال (133 دولار)، بينما ضاعفت الغرامة في مخالفة تدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة لتكون 1000 ريال (267 دولار).

وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، وامتناع سائق الأجرة عن إبراز الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة.

وتضمنت المخالفات، أيضاً، امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل أو الامتناع عن الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة، وتحميل الحقائب والأمتعة أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها، وتحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك، بالإضافة إلى السماح للركاب بتحميل أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.