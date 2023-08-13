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لأول مرة.. السعودية تعين سفيراً في فلسطين وقنصلاً في القدس

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السعودية تعين سفيراً في فلسطين
عينت الرياض سفيراً غير مقيم في الأراضي الفلسطينية سيتولى أيضاً منصب القنصل العام في القدس

عينت المملكة العربية السعودية، حديثاً، سفيراً لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية سيتولى أيضاً منصب القنصل العام في مدينة القدس المحتلة، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس السبت إن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري سلم، اليوم (أمس السبت)، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.

عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتقليديا، تتولى سفارة السعودية في العاصمة الأردنية عمان ملف الأراضي الفلسطينية.

وتواصل السعودية الدفاع عن القضية الفلسطينية ولم ترض بعد بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، دون “إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

قرار تاريخي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بحسب وكالة أنباء العالم العربي ليل السبت، إن قرار السعودية بتعيين سفير فوق العادة لها في فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس يعد قراراً تاريخياً.

وأوضح أبو يوسف إن التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار ليس من قبيل الصدفة، ويأتي تأكيدا على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد “هذه الرسالة موجهة لإسرائيل بثبات الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية”.

وأضاف “هذا القرار يأتي في سياق استمرار المملكة في دعم القضية الفلسطينية والسعي نحو الوصول إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة”، مشيراً إلى أن “من الطبيعي أن تعمل السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية في المسار الدبلوماسي جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أوراق الاعتماد الأصلية ستسلم إلى الرئيس محمود عباس “في القريب العاجل”، ونقلت الوكالة الرسمية عن الدبلوماسي الفلسطيني مجدي الخالدي قوله عقب اللقاء إن “هذه الخطوة المهمة ستسهم في تعزيز العلاقات القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

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