السعودية تعيد هيكلة أكبر وزارة بعدد الموظفين

أكدت صحيفة سعودية مرموقة، اليوم الإثنين، أن إعادة هيكلة قريبة ستطال وزارة التعليم؛ أكبر وزارة في المملكة العربية السعودية من حيث أعداد المنتسبين.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليومية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ “الموثوقة” أن وزارة التعليم شكلت لجنة مؤقتة لوضع الاستراتيجيات وخطط التحول الوزارية برئاسة وزيرها، وعضوية نائبه لشؤون الجامعات، ومساعده للتطوير والتحول، ووكلاء الوزارة للموارد البشرية والخدمات المشتركة والبحث والابتكار، والمشرف العام على مكتب الوزير، على أن تقوم هذه اللجنة بعملها حتى صدور قرار هيكلة وزارة التعليم الجديدة التي رجح عدد من المصادر صدورها مطلع ذي القعدة القادم (أواخر مايو/أيار 2023).

وأضافت أن وزير التعليم يوسف البنيان ربط كلاً من وكالة الابتعاث، ومركز خدمات الابتعاث، والملحقيات الثقافية، به بشكل مباشر على أن يُكلف الدكتور ناصر العقيلي بمهمات الإشراف عليها.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن العمل بالهيكلة الجديدة والدليل التنظيمي للوزارة كان قد أُجل عاماً كاملاً في أواخر العام 1443هـ.

مشروع قديم حديث

كانت وزارة التعليم السعودية كشفت عن مشروع إعادة هيكلة التعليم وهيكلة النظام التعليمي قبل سنوات عدة، وقال أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وزير التعليم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إن “أهم ثلاث محطات في الهيكلة الجديدة للوزارة هي الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية، وإنشاء مرحلة جديدة، وإعادة هيكلة مرحلة ما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية”.

وزير_التعليم: نعمل على إعادة هيكلة التعليم وهيكلة النظام التعليمي. — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 9, 2017

وقال في مقال رأي نشره موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز وصحيفة “الاقتصادية” المحلية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 “في الوقت الذي حظي قطاع التعليم بـ 22.5 من إجمالي موازنة الدولة لعام 2017، أكد… الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، أن العام المقبل سيحمل كثيراً من المشاريع وبرامج تطوير التعليم”.

وقال “تعودنا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالتعليم، فالملك يوصي بالتعليم ويطالبانا بمزيد من الجهد لتطلعاته لمستوى تعليمي متميز، فالعام المقبل سيحمل الخير وكثيرا من المشاريع والبرامج التي تحمل تطوير التعليم، فكلنا متفائلون بهذه الموازنة.

وأضاف “أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما خاصا بالتعليم، حيث أولت اهتمامها أيضا ببرامج التعليم العالي والتدريب الفني والمهني، التي تشكل مخرجاتها رافدا أساسيا من روافد التنمية والاستثمار الأمثل في الإنسان”.

وأكد أن “وزارته ماضية في استكمال مشروعات وبرامج التطوير المختلفة، التي من أهمها إنهاء المباني المستأجرة، والتحول إلى الجانب النوعي في التجهيزات المدرسية، إضافة إلى التوسع في مجالات التدريب التي تستهدف المعلمين والمعلمات وأيضاً الطلاب والطالبات”.

“وستسهم مخصصات وزارة التعليم في تنفيذ عدد من المشاريع التعليمية، وانخفاض نسبة المباني المستأجرة، وذلك من خلال استبدالها بمبان مدرسية حكومية”.

“وتنبئ لغة الأرقام في موازنة الخير بأن التعليم في المملكة يحظى بالمكانة والاهتمام، اللذين تجسدهما النهضة التعليمية وقفزاتها التنموية التي تعيش أبهى حللها في الوقت الحاضر لبناء المواطن السعودي وتنمية عطائه.

ويعد المشروع استكمالا للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، التي بدأ تنفيذها من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التابعة لها التي تخصصت في الخدمات التعليمية والمباني والتغذية، إضافة إلى النقل التعليمي.

وستستكمل الوزارة مشروعات وبرامج التطوير المختلفة، التي من أهمها إنهاء المباني المستأجرة، والتحول إلى الجانب النوعي في التجهيزات المدرسية، إضافة إلى التوسع في مجالات التدريب التي تستهدف المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات والطلاب والطالبات”.

#وزير_التعليم: أهم ثلاث محطات في الهيكلة الجديدة للوزارة هي الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية، وإنشاء مرحلة جديدة، وإعادة هيكلة مرحلة ما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية. — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 9, 2017