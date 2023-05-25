موسم الحج 2024، السعودية تتفق مع الحكومة السورية لتنظيم سفر الحجاج

أعلن مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية، أن السوريين لن يتمكنوا من الحج هذا العام، لأن العلاقات مع السعودية استؤنفت قبل فترة وجيزة، ولا تكفي لتنظيم إجراءات حجهم.

وستوكل وزارة الحج السعودية، ستول مهام تيسير إجراءات الحج وإعداد الترتيبات اللازمة لخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام من السوريين العام القادم.

ووفق القرار الجديد ستسحب السعودية ملف تنظيم حج السوريين من يد المعارضة لتعيده الى الحكومة السورية اعتبارا من العام المقبل، وستنظم المعارضة اخر موسم لحج السوريين الشهر المقبل.

واوضح مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية “حسان نصر الله” إن تنظيم أمور الحج يتم بناء على اتفاقية توَقع بين وزارة الأوقاف ووزارة الحج السعودية تتضمن التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك، وهي توقع عادة قبل الحج بخمسة أشهر، وان عودة العلاقات بين سورية والسعودية تمت قبل موسم الحج المقبل بشهرين فقط، ولهذا السبب لن تتولى وزارة الأوقاف تنظيم عملية الحج هذا العام.

ومن ناحيته توقع وزير السياحة السورية محمد رامي مارتيني، استئناف رحلات العمرة للسوريين بعد موسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الطيران بين سوريا والسعودية، ستبدأ في حزيران المقبل.

واعادت سورية والسعودية العلاقات الدبلوماسية خلال الشهر الجاري بعد قطيعة استمرت 12 عاما. وحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في جدة.