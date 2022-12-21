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السعودية تعيد التأكيد: العباءة ممنوعة داخل قاعات الامتحان

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، أن ارتداء الفتاة للعباءة وقت أداء الاختبارات ممنوع، مع الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام.
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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، أن ارتداء الفتاة للعباءة وقت أداء الاختبارات ممنوع، مع الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام.

جاء ذلك خلال رد حساب الهيئة للعناية بالمستفيدين عبر تويتر على سائلة عن إمكانية ارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

وكانت هيئة تقويم التدريب قد قررت منذ أيام حظر ارتداء العباءة خلال أداء الاختبارات، مع الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة الذوق العام.

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وتشهد السعودية مجموعة تغييرات منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستراتيجية المملكة 2030، والتي انطوت على رفع العديد من المحظورات التي كانت مفروضة على المرأة السعودية.

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وربما كان أبرز القرارات الأولى التي اتخذت من هذا النوع، كانت السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات عام 2018، وفي نفس العام صدر قرارا آخر بالسماح للمرأة بعدم ارتداء العباءة، والتي كانت ملزمة بارتدائها في الأماكن العامة قبل ذلك.

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