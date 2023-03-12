أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، فتح الاستقدام العمالة الإثيوبية وأضافتها إلى قرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام بعد توقف نحو 10 سنوات.

وقالت وزارة الموارد في تغريدة عبر تويتر إنها فتحت الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعيد فتح الاستقدام من أثيوبيا وتضيفها لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام. pic.twitter.com/myFyWQ0KZ6 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 12, 2023

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10,870 ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17,288 ريال، ومن سيرلانكا 15 آلاف ريال، ومن بوروندي 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة الموارد البشرية إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل السعودية سابقاً) أعلنت في يوليو/تموز 2013 أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت آنذاك نتيجة ازدياد نسب جرائم القتل ضد الأطفال في المملكة.