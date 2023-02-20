أكد أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أن العمل مستمر على رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية النمو في أعداد المعتمرين والزوّار.

وقال الخطيب في سلسلة تغريدات له على “تويتر”، إن الخطة المزمع تنفيذها تشمل إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وبين تمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.

عملنا على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية، ومنها إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في #المدينة_المنورة لتدخل السوق قبل شهر رمضان pic.twitter.com/U4upTv2u80 — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) February 19, 2023

وتابع: “تضم المدينة المنورة العديد من المتاحف والمواقع التاريخية والثقافية التي تثري تجربة الزوّار والمعتمرين، ونعمل في الهيئة السعودية للسياحة من خلال منصة “نسك” على تعريف الزوار بهذه المواقع عبر مختلف المواد التعريفية والترويجية”.

وأكد الوزير أنه التقى في غرفة المدينة المنورة، برجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة، واطلع على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان.

وأضاف: “القطاع الخاص شريك رئيس في خدمة ضيوف الرحمن، وسنواصل العمل مع المستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها”.