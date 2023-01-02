السعودية: تحذير من السيول وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات

حذر المركز الوطني للأرصاد من السيول وتساقط البرد وانعدام الرؤية والأمطار الغزيرة في مناطق في المملكة العربية السعودية.

أوعلنت إدارة التعليم في منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، ووادي الفرع، والحناكية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

كما أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “بنين وبنات”وحتى يوم الخميس نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه حرصاً على سلامة الجميع و بناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحاً، وذلك من يوم الاثنين 1444/06/09 حتى يوم الخميس 1444/06/12 ، في جميع مدارس المنطقة (بنات و بنين).

كما علقت جامعة القصيم الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، بحسب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية.

وأوضحت الجامعة أنها قررت تحويل الدراسة الحضورية اليوم الاثنين 9/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة – عن بعد – لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع.

وأعلنت جامعة طيبة في المدينة المنورة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، ونظراً لاستمرار الحالة المطرية، تحويل الدراسة الحضورية ليوم الاثنين 9/6/1444 الموافق 1/2/ 2023، إلى الدراسة عن بعد وعبر منصة “البلاك بورد”، وذلك بفرع الجامعة في محافظة المهد.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كلم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى أكثر من 50كلم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر يصل الى مترين ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.