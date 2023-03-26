السعودية، تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد بسبب الطقس العاصف

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في مدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت جامعة الباحة والإدارة العامة للتعليم في المنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الباحة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية.

وأعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في مدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم الأحد عن بُعد عبر ” منصة مدرستي”.

وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً يوم الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي”.

وأعلنت إداراتا التعليم في محافظتي النماص ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإداراتين إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إداراتا التعليم في محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع, وأشارت الإداراتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إداراتا التعليم في محافظتي بيشة ومحايل عسير تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإداراتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار غزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.