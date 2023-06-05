أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود في مؤتمر صحفي عن تفاصيل خصخصة الأندية الرياضية. وأعلن عن نقل ملكية نادي القادسية إلى أرامكو وإنشاء صندوق استثماري في 8 أندية. وقال الأمير عبدالعزيز أن المملكة تسعى إلى الوصول إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم. ويأتي ذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تم تحوّل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

ويأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، يأتي ضمن الاهتمام الكبير للقطاع الرياضي

بث مباشر عبر ⁧#الإخبارية⁩ | مؤتمر وزارة الرياضة والذي سيتم فيه الكشف عن تفاصيل مشروع ⁧#تخصيص_الأندية_الرياضية⁩ https://t.co/7x9LxuSX6h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2023