سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

السعودية تعلن عن خصخصة الأندية الرياضية واستحواذ أرامكو وصندوق الاستثمارات لناديين

سامر باطر by سامر باطر

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود في مؤتمر صحفي عن تفاصيل خصخصة الأندية الرياضية. وأعلن عن نقل ملكية نادي القادسية إلى أرامكو وإنشاء صندوق استثماري في 8 أندية. وقال الأمير عبدالعزيز أن المملكة تسعى إلى الوصول إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم. ويأتي ذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تم تحوّل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

ويأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، يأتي ضمن الاهتمام الكبير للقطاع الرياضي

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...