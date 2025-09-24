السعودية تعلن عن اكتشاف أثري بارز

تعقد هيئة التراث غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن اكتشاف أثري يعد من أبرز الاكتشافات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وهو أقدم مستوطنة معمارية تعود إلى العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية. إذ يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود العلمية المستمرة التي تقودها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، عبر برامج المسح والتنقيب الأثري التي تنفذ وفق أحدث المنهجيات العلمية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويعد هذا الاكتشاف محطة مهمة في مسيرة الأعمال الأثرية بالمملكة، إذ يعكس عمقها التاريخي والحضاري، ويؤكد ما تزخر به من مواقع ومعطيات تسهم في إثراء المعرفة الإنسانية وفهم المراحل المبكرة من التاريخ، كما يمثل المؤتمر المرتقب فرصة لتسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في حفظ وصون تراثها الثقافي وتوثيقه كونه جزءًا من الهوية الوطنية وموردًا معرفيًا عالميًا. وأكدت هيئة التراث أن هذا المنجز يأتي ضمن التزامها بتعزيز مكانة المملكة على خريطة التراث العالمي، وترسيخ حضورها بصفتها مركزًا بحثيًا ومعرفيًا في مجال الآثار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة بوصفها محركاً للتنمية.

#هيئة_التراث تعلن في المؤتمر الصحفي عن أقدم مستوطنة معمارية تعود إلى العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية. pic.twitter.com/PmaTMkejkD — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 24, 2025

يذكر أن هيئة التراث السعودية هي منظمة حكومية تابعة لوزارة الثقافة، تأسست في عام 2020، مقرها الرياض. تهدف الهيئة إلى حماية وتطوير التراث الوطني السعودي، بما في ذلك المواقع الأثرية، الحرف اليدوية، والتراث غير المادي. تعمل الهيئة على تسجيل المواقع التراثية وتوثيقها، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تماشياً مع رؤية 2030، كما أنها تمثل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالتراث.