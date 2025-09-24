فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

السعودية تعلن عن اكتشاف أثري بارز

هيئة التراث تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن اكتشاف أثري بارز

فريق التحرير by فريق التحرير
أعلى معدل نمو سنوي مركب لقطاع الضيافة السعودي بين الدول الخليجية
أعلى معدل نمو سنوي مركب لقطاع الضيافة السعودي بين الدول الخليجية

تعقد هيئة التراث غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن اكتشاف أثري يعد من أبرز الاكتشافات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وهو أقدم مستوطنة معمارية تعود إلى العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية. إذ يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود العلمية المستمرة التي تقودها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، عبر برامج المسح والتنقيب الأثري التي تنفذ وفق أحدث المنهجيات العلمية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويعد هذا الاكتشاف محطة مهمة في مسيرة الأعمال الأثرية بالمملكة، إذ يعكس عمقها التاريخي والحضاري، ويؤكد ما تزخر به من مواقع ومعطيات تسهم في إثراء المعرفة الإنسانية وفهم المراحل المبكرة من التاريخ، كما يمثل المؤتمر المرتقب فرصة لتسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في حفظ وصون تراثها الثقافي وتوثيقه كونه جزءًا من الهوية الوطنية وموردًا معرفيًا عالميًا. وأكدت هيئة التراث أن هذا المنجز يأتي ضمن التزامها بتعزيز مكانة المملكة على خريطة التراث العالمي، وترسيخ حضورها بصفتها مركزًا بحثيًا ومعرفيًا في مجال الآثار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة بوصفها محركاً للتنمية.

يذكر أن هيئة التراث السعودية هي منظمة حكومية تابعة لوزارة الثقافة، تأسست في عام 2020، مقرها الرياض. تهدف الهيئة إلى حماية وتطوير التراث الوطني السعودي، بما في ذلك المواقع الأثرية، الحرف اليدوية، والتراث غير المادي. تعمل الهيئة على تسجيل المواقع التراثية وتوثيقها، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تماشياً مع رؤية 2030، كما أنها تمثل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالتراث.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...