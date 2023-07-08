السعودية تعلن بدء سريان توطين عدد من المهن في المدينة وجازان

وسط الحراك الوزاري الواسع و الإلزامي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ضمن خططها في برامج التوطين ورفع نسبة السعودة في الأنشطة والمهن بسوق العمل الخاص، دخلت قائمة الاستثناءات بعض المهن مثل عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، لتكون خارج خطط السعودة، ويبدو أن هاتين المهنتين ستمنع السعودية توطينهما .

وكانت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، بدأت اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، العمل بتفعيل قرار توطين عدد من المهن والأنشطة في منطقتي المدينة المنورة و جازان ، تحت مظلة برنامج “التوطين المناطقي”، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإمارتي المدينة المنورة وجازان، ويستهدف هذا القرار إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء السعودية.

خطة توطين الأنشطة بالمدينة المنورة

ووفقا لما ذكر في موقع الوزارة فإن نسبة توطين المطاعم في المدينة المنورة، وصلت لـ40% شاملة ” المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحلات الوجبات السريعة، ومحلات بيع العصائر”، وبالنسبة للمقاهي وصلت نسبة التوطين لـ50%،كما هو الحال في منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات.

ودخلت قائمة الاستثناءات بعض المهن مثل عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، بنسبة 20% فقط من العاملين، وشملت الأنشطة المستثناة أيضا في المقاهي والمطاعم ” الكافتيريا، وتجهيز وأعداد الطعام أو المتعهدين “التموين”، ومتعهدي الإعاشة، والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية”.

خطة توطين المهن بمنطقة جازان

بنسبة 70% من إجمالي العاملين ضمت القائمة قرار توطين الأنشطة في جازان بمنافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع”، وكذلك في “منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي”، و”منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة”، وشملت المهن المستثناة عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ.

شمل قرار توطين المهن في جازان قصر العمل في تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب “مضيف بحري، كاتب تذاكر, كاتب حسابات, مساعد كاتب حسابات, كاتب مالي, أخصائي تسويق, بائع٫ موظف صندوق, مندوب مشتريات, أخصائي مشتريات” على السعوديين.

دعم الوزارة للقطاع الخاص

بدروها ستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من المساعدات والدعم لمنشآت القطاع الخاص لتسهيل علمية توفير فرص العمل للسعوديين، وتشمل التسهيلات الآتي:

– تعزيز فرص الاستقطاب وإيجاد الكوادر المناسبة.

– تعزيز عمليات التدريب والتأهيل اللازمة.

– دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

– تقديم الأولوية لهم للاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة وبرامج الدعم والتوظيف عبر “هدف“.

– إتاحة دليل إرشادي متخصص لكل منطقة يشرح تفاصيل التوطين والمهن والأنشطة، وفقا للأحكام والعقوبات النظامية.

بحزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص:



تعرف على تفاصيل توطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة #المدينة_المنورة.#التوطين_المناطقي https://t.co/FdFQMHrKKY pic.twitter.com/wMPPUY2nv7 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 8, 2023