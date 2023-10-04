فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2023

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023.

فادي طنّوس by فادي طنّوس

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/يوليو المنصرم، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر نيسان/أبريل الماضي والممتد حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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