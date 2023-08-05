سامر باطر by سامر باطر

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السعودية تعلن استضافتها لمؤتمر بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم السبت

سامر باطر by سامر باطر

الرياض – واس تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً السبت لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي حوالي 30 دولة من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة (غرب) لبحث السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية.

وكالة الانباء السعودية (واس) أشارت أمس الجمعة أن “استضافة هذا الاجتماع تأتي استمراراً للمبادرات الانسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة”. وتتطلع حكومة المملكة- وفقا لـ“واس”- أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

كان الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أيار/ مايو الماضي، على هامش القمة العربية في جدة، مؤكداً حرص الرياض ودعمها جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية الروسية) سياسياً، ومواصلة جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...