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السعودية تعلن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث بنسبة 8.8 في المئة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 8.8 في المئة مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة .
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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 8.8 في المئة مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة .

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نتائج

وأفادت نتائج النشرة – التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء وأوردتها وكالة الأنباء السعودية:

  • أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث من 2022  نمواً إيجابياً بنسبة (14.2في المئة) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق
  • كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة (6.0 في المئة) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق
  • وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1 في المئة) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.

توقعات

توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المئة في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 في المئة في 2024 و4.5 في المئة في 2025. وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال عام 2022.

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