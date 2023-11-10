فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inترفيهأخبار أريبيان بزنس

السعودية تعلن إصدار +500 ترخيصا ترفيهيا في أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن عدد كبير من التراخيص الترفيهية خلال شهر أكتوبر.

فريق التحرير by فريق التحرير
الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن وصول  إجمالي تراخيص شهر أكتوبر للعام الجاري إلى 545 ترخيصا.

ونشرت هيئة الترفيه بيانا عبر منصة “إكس” جاء فيه أن إجمالي التراخيص منذ انطلاقة بوابة الهيئة تجاوز 14,700 ترخيصا.

وقالت الهيئة إن تراخيص شهر أكتوبر البالغ عددها 545 ترخيص، جاءت كالتالي:

182 تصريح تنظيم عرض فعالية ترفيهية

202 تصريح للعروض الحية في المطاعم

76 تصريح لإقامة عرض ترفيهي

28 شهادة إعتماد

19 ترخيص للمرافق التشغيلية

18 ترخيص المراكز الترفيهية

16 ترخيص لإدارة وتشغيل المواهب

5 ترخيص اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية

وتصدر الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية مصنفة في ثلاث فئات، أولها فئة المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.

أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال “بوابة الترفيه”، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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