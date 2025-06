السعودية تعلن إصدار +500 ترخيصا ترفيهيا في أكتوبر

545 إجمالي تراخيص #بوابة_الترفيه خلال شهر أكتوبر 2023 ✨

ليتجاوز إجمالي التراخيص منذ انطلاقة البوابة +14,700 ترخيص



Tarfeeh Portal in numbers ✨ More than 500+ licenses were issued in October 2023, adding up to 14,700 since its launch ?



Aiming to meet the #SaudiVision2030 pic.twitter.com/NQyP4xz6oV