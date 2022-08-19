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Posted inأخبار أريبيان بزنسالتأمين

السعودية تعفي المواطن المسافر للخارج من بوليصة تأمين تغطي مخاطر كورونا

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أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد – 19) خارج المملكة، بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.
وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من (12) عاماً فأعلى.

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