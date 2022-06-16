السعودية تعزز فرص فوزها باستضافة إكسبو 2030 مع خروج روسيا وأوكرانيا

منظمة “سيماك” تؤيد استضافة المملكة “لإكسبو 2030” في مدينة الرياض، وترحب بانعقاد القمتين السعودية – الإفريقية والعربية – الإفريقية بالرياض

أشار المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، إلى معرض “إكسبو 2030” الذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام 2030 في مدينة الرياض، منوهاً بالدعم المعلن الذي تلقته المملكة من الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا “سيماك” البروفيسور دانييل اونا اندو، في مقر المنظمة بجمهورية غينيا الاستوائية، أمس مع أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور أعضاء المنظمة. وكانت روسيا قد سحبت ترشيحها من استضافة إكسبو 2030 في موسكو، فيما أوقفت أوكرانيا جهودها للمنافسة على الاستضافة في مدينة أوديسا فيما تبقى ترشيح كل المملكة العربية السعودية في الرياض و إيطاليا في العاصمة روما وكوريا الجنوبية في مدينة بوسان.

ع / سياسي / منظمة “سيماك” تؤيد استضافة المملكة “لإكسبو 2030” في مدينة الرياض، وترحب بانعقاد القمتين السعودية – الإفريقية والعربية – الإفريقية بالرياض 1443-11-16(واس)

من جانبه، أعرب الرئيس اندو، عن ترحيب المنظمة بزيارة المستشار قطان، موضحاً أنها زيارة تاريخية رفيعة المستوى كأول مسؤول سعودي يزورها، مشيراً إلى أن ما أبداه المستشار يترجم العلاقات المتميزة بين المملكة ودول المنظمة، منوهاً بترحيب المنظمة بالجهود التي تقوم بها المملكة في القارة الإفريقية. عقب اللقاء، أصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه ترحيبها بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة). وأشاد البيان بجهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، وأكدت على دعمها الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض. من جهته عبر المستشار أحمد قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين المملكة وأعضاء المنظمة.

كما أوفد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، “دولة مقر منظمة سيماك” وفداً رسمياً للمشاركة في الاجتماع الذي عقده المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس وأعضاء المجموعة. وأعلن مستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ادريان بوني ابومبو، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، عن ترحيب بلاده بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة) في مدينة الرياض، وعن دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض.



