السعودية تعزز سوق العمل بـ 18 شهادة احترافية جديدة

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية، ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة؛ لتحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها في قطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.

وتندرج مجالات الشهادات الجديدة: في المجال المالي والمصرفي، ومجال الهندسة الصناعية، ومجال تقنية المعلومات، في حين يأتي اعتماد الشهادات الجديدة انطلاقًا من مبدأ تحقيق أهداف البرنامج والتوسع في مجالات الدعم بما يتواءم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القوى الوطنية، وزيادة تنافسيتها في القطاعين العام والخاص، ورفع إنتاجيتها، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي، من خلال مبدأ “التطوير والإحلال”.

كما يتكامل البرنامج مع برامج الصندوق الأخرى في تمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية؛ وتطوير سوق العمل، حيث تم ربطه بالأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الإستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.

ويستهدف البرنامج: موظفي القطاع الخاص، وموظفي القطاع العام، والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، ويشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج.

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