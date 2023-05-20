السعودية تعرض مبلغاً ضخماً لرعاية دوري السوبر الإفريقي

كشفت صحيفة” الجارديان” البريطانية، أن السعودية تجري حاليا محادثات مع الإتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن رعاية بطولة دوري السوبر الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار (160 مليون جنيه إسترليني) في اتفاق يمكن أن يساعد في تأمين دعم القارة لأي محاولة مستقبلية لاستضافة كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطولة “السوبرليج” الإفريقي تأخر انطلاقها إلى موسم 2024/2025 حتى يتم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية حول عقد الرعاية الجديد.

وكان من المقرر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي الذي يضم 24 فريقاً والذي حظي بدعم كبير من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني إنفانتينو، في آب / أغسطس الماضي كجزء من خطط لتعزيز الصورة العالمية للأندية الأفريقية وتحقيق زيادة في الإيرادات.

وتم التخطيط لدوري السوبر، الذي طرحه إنفانتينو لأول مرة في عام 2018 وأعلن عنه رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في تشرين الأول / أكتوبر، أن يكون لديه صندوق جائزة بقيمة 100 مليون دولار تشمل 11.6 مليون دولار للفائز – ما يقرب من 8 ملايين دولار أكثر من العرض الحالي للفائزين بدوري أبطال إفريقيا – وصندوق تضامن يوفر مليون دولار سنوياً لكل من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحاداً لتطوير كرة القدم.

ومع ذلك، من المفهوم أن بداية بطولة السوبر ستتأخر حتى موسم 2024-25 حيث من المتوقع أن تبدأ صفقة الرعاية مع المملكة العربية السعودية، وانطلاق نسخة مصغرة تضم ثمانية فرق فقط في 17 أكتوبر إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. ويُعتقد أن المحادثات مع المملكة العربية السعودية كانت تجري منذ بعض الوقت، وفي الأسبوع الماضي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه وقع اتفاقية تعاون وتطوير مدتها خمس سنوات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم – وهي خطوة قال إنها ستعزز فرص النمو لكرة القدم في إفريقيا والسعودية”.

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم ستركز على المبادرات المتعلقة بالتطوير التقني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب الوطني وفي كرة القدم الشعبية وكرة القدم النسائية وتحديد المواهب والمسابقات والمباريات الودية والفرص التجارية.

وقال موتسيبي في بيان: “نحن متحمسون للعمل معاً والشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم وتنميتها في قارتنا والعالم. “هناك أيضًا مجالات محددة للشراكات متبادلة المنفعة التي نناقشها وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

من المعلوم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان يعاني مالياً منذ أن تم إلغاء صفقة تلفزيون وحقوق تسويق بقيمة مليار دولار مع شركة Lagardère Sports الفرنسية في عام 2019. ولم يعلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الأخبار المتعلقة برعاية سعودية محتملة لبطولة دوري السوبر الإفريقي.