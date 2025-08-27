السعودية تعرضت لـ 270 ألف من الهجمات السيبرانية الفتاكة بالذكاء الاصطناعي

شهد العالم والشرق الأوسط أكثر من 8 ملايين هجوم سيبراني فتاك يوظف الذكاء الاصطناعي لشن هجمات من نوع الحرمان من الخدمة خلال النصف الأول من 2025، وتم استهداف قطاعات عديدة في السعودية بهجمات بلغ عددها 270,179 هجمة من أول العام حتى شهر يونيو الماضي، و تزاوجت خلالها عدة عناصر خطرة لأغراض جيوسياسية رقمية تهدد البنى التحتية الحيوية عالميًا بحسب نتسكاوت. وشملت القطاعات الأكثر استهدافًا في السعودية خلال النصف الأول، كل من شركات الاتصالات السلكية، حيث تلقت أكثر من 142 ألف هجوم ، و شركات الاتصالات الفضائية مع 119 ألف هجوم، وهجمات استهدفت قطاعات أخرى مثل توزيع الغاز الطبيعي. ويؤكد التقرير على أن الهجمات في السعودية تعكس الاتجاه العالمي في تعقيد وسعة هجمات DDoS، مدعومة بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات البوتنت، مما يجعل الحماية الأمنية الإلكترونية تحتاج إلى حلول متقدمة ورصد مستمر باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي واستخباراتية. هذا يعكس أهمية تعزيز نظم الحماية في البنية التحتية الرقمية السعودية، خصوصًا لقطاعات الاتصالات والطاقة، للحماية من الهجمات التي قد تؤدي لانقطاعات وخسائر اقتصادية كبرى.

وتلفت شركة نتسكاوت سيستمز في أحدث أبحاثها التي ترصد المشهد المتطور لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، تسجيل الشركة أكثر من 8 ملايين هجوم على مستوى العالم خلال النصف الأول من عام 2025، منها أكثر من 3.2 ملايين هجوم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت النتائج أن هذه الهجمات لم تعد مجرد محاولات عشوائية، بل تحولت إلى أسلحة دقيقة التوجيه للتأثير الجيوسياسي وزعزعة البنى التحتية الحيوية.

صرح ريتشارد هوميل، مدير معلومات التهديدات في نتسكاوت: “أوضح اعتماد نشطاء القرصنة الإلكترونية على مستويات أعلى من الأتمتة والبنى التحتية المشتركة والتكتيكات المتطورة، مما يدل علي أن الدفاعات التقليدية لم تعد كافية. كما أن دمج مساعدي الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الضخمة مثل WormGPT وFraudGPT يزيد من تعقيد هذه التهديدات. ورغم أن تعطيل شبكة NoName057(16) مؤخراً أدى مؤقتاً إلى تقليص أنشطتها، إلا أن منع عودتها كتهديد رئيسي في هجمات حجب الخدمة الموزعة ليس مضموناً. لذلك تحتاج المؤسسات إلى حلول دفاعية قائمة على الاستخبارات وقادرة على مواجهة هذه الموجة من الهجمات المتقدمة”.

تحدد نتسكاوت مواقع هجمات حجب الخدمة الموزعة عبر أساليب رصد غير مباشرة ومباشرة وتفاعلية، مما يوفر وضوحاً غير مسبوق حول التوجهات العالمية للهجمات. وتغطي نتسكاوت ما يقارب ثلثي نطاق IPv4 العالمي الموجه، حيث تؤمن أطراف الشبكات التي شهدت حركة مرور عالمية تجاوزت 800 تيرابت في الثانية خلال النصف الأول من عام 2025. وتراقب يومياً عشرات الآلاف من الهجمات من خلال تتبع شبكات البوتنت وخدمات “حجب الخدمة الموزعة للإيجار” التي تستغل ملايين الأجهزة المخترقة.