السعودية: تعديلات على لائحة الأحوال المدنية تمنع أخذ نسخة من الهوية

أقر وزير الداخلية السعودي، تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، جاء من أبرزها توجيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها بحسب ما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية.

وتشير المادة رقم 157، بأن الأحوال المدنية تصدر الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها. ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

وبحسب جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس (الجمعة)، نصت المادة «12» على أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة «10» من النظام هي اللجنة الفرعية، فيما نصت المادة «17» الفقرة «أ» على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، في حين نصت الفقرة «ب» على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ؟

⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/aQr2RmjzWR — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 8, 2022

يذكر أن «الأحوال المدنية» في السعودية أوضحت أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق بتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة، وبعض الحالات المرضية. كما نفت الأحوال المدنية ما تم تداوله عن إلغاء إلزامية تغطية شعر الرأس للنساء في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.



#الأحوال_المدنية :

التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة وبعض الحالات المرضية. pic.twitter.com/Z9GuSgb8cg — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 10, 2022