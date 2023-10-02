السعودية تجري تعديلات على التأمين الشامل للمركبات

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز الوطني للتنافسية، التعديلات التي طرحها البنك المركزي السعودي حيال مشروع التأمين الشامل على المركبات.

حيث طرح البنك المركزي السعودي “ساما”، مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”، لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات.

وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.



ويمنح المشروع العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.



وشملت التعديلات تعديل فقرة “ج” من الفقرة “3.3”، والتي تنص على أن الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى، لتصبح للسائق أو السائق المسمى.



وتضمنت حذف مادة تنص على تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له، أو السائق الذي يكون تحت كفالته أو يعمل لديه بموجب عقد عمل.



كما شملت تعديلًا بشأن عدم احتساب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل المؤمن له أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر، لتكون في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية.





وتُستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات” خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.