تخدم شركة Esri الرائدة في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية متعددة الجنسيات الشركاء السعوديين عبر مختلف القطاعات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2016 عن رؤية 2030، وهي خطة مبنية على ثلاث ركائز جوهرية: مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة. البيانات هي مفتاح نجاح الرؤية – لذا فإن ذكاء الموقع المستمد من خلال أنظمة المعلومات الجغرافية سيلعب دوراً محورياً في نجاح أي عمل أو خطة.

اعتمد المسؤولون الحكوميون والمسؤولون التنفيذيون وشركات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء في جميع أنحاء العالم مقاربة جغرافية لإيجاد حلول لقضايا مثل جودة الحياة وممارسات التخطيط الحضري والمجتمعي وبناء المدن الذكية.

تبنى العديد من القادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقنية نظم المعلومات الجغرافية لدمج التحليل القائم على البيانات في القرارات عالية المستوى المتعلقة بالسياسات والعلوم وتصميمات المجتمع. وتساعد الخرائط الذكية وتطبيقات الخرائط المؤسسات على تحسين سير العمل ووضع المشاريع في سياقها وزيادة التعاون طوال دورات حياة المشروع وتقديم حلول قابلة للتكرار.

وعلى مدى عقود، ساعدت Esri، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية وذكاء الموقع والتخطيط، العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. يتم تطبيق برامج Esri لدى أكثر من 350 ألف منظمة على مستوى العالم وأكثر من 200 ألف مؤسسة، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة “فورتشن 500” لأكبر الشركات العالمية، والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات.

وفي المملكة العربية السعودية، تقدم Esri خدماتها لشركاء عبر مختلف القطاعات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسات المرافق مثل الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى مشغلي الاتصالات مثل شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي. كما قام عملاء مثل أرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) بتبني حلول Esri.

علاوة على ذلك، دعمت برامج Esri بالفعل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يتم استخدامها في العديد من المشاريع الضخمة مثل “نيوم” و”أمالا” ومشروع البحر الأحمر و”روشن” ومشروع الدرعية ومشروع العلا. وتعتبر “ميدل ايست بزنس انتليجنس” أن المشاريع العملاقة في المملكة هي “جواهر التاج” في رؤية 2030، المرتبطة بمستقبل المملكة العربية السعودية من خلال الإنفاق المعلن بقيمة 719 مليار دولار على 15 مشروعاً.

ومن بين هذه الخطط، ساعدت تقنية Esri مشروعين رئيسيين لأهداف طويلة الأجل مثل التخطيط الحضري وعمليات المدينة، مع الحفاظ على الموارد. يقول محمد عيسى، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى لدى Esri: “تساعد ابتكارات Esri التكنولوجية صانعي القرار على تخطيط ومراقبة وتوقع التنمية الحضرية على المستوى الوطني لتحسين جودة الحياة مع تحقيق أهداف أعمالهم”.

إنشاء بنية تحتية وطنية للبيانات المكانية قائمة على نظم المعلومات الجغرافية

في السعودية

بعد الإعلان عن رؤية 2030، أدركت الحكومة السعودية أن البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية (NSDI) ستلعب دوراً رئيسياً لأن البيانات أساسية لصنع القرار القائم على الأدلة، وتطوير السياسات والعمليات الحكومية.

وبهدف إنشاء المنصة وإدارتها، لجأ المسؤولون إلى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوالمكانية في السعودية، والتي كانت مسؤولة تاريخياً عن إنتاج البيانات الطبوغرافية والهيدروغرافية والصور والجيوديسية ومنتجات الخرائط. وستكون الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوالمكانية في السعودية الآن مسؤولة عن منصة 12 مجموعة بيانات أساسية وتنظيم القطاع الجغرافي المكاني في جميع أنحاء المملكة.

واستخدم موظفو الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوالمكانية في السعودية برنامج نظام المعلومات الجغرافية ArcGIS التجاري الجاهز لإنشاء بوابة البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية الإلكترونية، وتكوين مواقع ArcGIS Enterprise وإنشاء موقع مخصص ومخصص لكل مجموعة من مجموعات البيانات التأسيسية الاثنتي عشرة. يمكن للمؤسسات التي تصل إلى البوابة الرسمية استخدام البيانات لإنشاء مواقع ويب حديثة وجذابة بدون ترميز إضافي، وتقليل الطلبات التي تتم لمرة واحدة للبيانات وال، وتحسين شفافية البيانات والتعاون.

وقد وقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوالمكانية في السعودية و Esri مؤخراً اتفاقية لتعزيز تعاونهما في إنشاء بنية تحتية جغرافية مكانية على المستوى الوطني وفي تقديم منتجات وخدمات ArcGIS عبر الحكومة. ومن المتوقع أن تساهم البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية بأكثر من 6.2 مليار دولار في الاقتصاد السعودي على مدى السنوات القليلة المقبلة.

تطوير استراتيجية جغرافية مكانية للمواقع التاريخية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تاريخياً، كانت العلا عاصمة تجارية رئيسية وهي اليوم موقع مدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو. تراث العلا الثقافي والطبيعي محمي من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي شرعت في عام 2018 في خطة طويلة الأجل لتقديم تحول ملموس ومستدام في المنطقة استعداداً لطفرة سياحية عالمية.

كان محور الخطة هو إنشاء بنية تحتية جغرافية مكانية موحدة وقابلة للتطوير تستخدم الخرائط الذكية وتطبيقات الويب لدعم جميع احتياجات البيانات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتوفر هذه البنية التحتية لصانعي القرار بيانات موثوقة وإدارة البيانات وعرض الخرائط الأساسية وإمكانيات التحليل الجغرافي المكاني المتقدمة مثل اكتشاف التغيير. وتصميم النظام قابل للتكيف مع التطورات التقنية ويمكن أن يشمل مصادر وعمليات أخرى للبيانات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي.

من خلال تحديث نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بهم، يستفيد موظفو الهيئة الملكية لمحافظة العلا الآن من نهج قائم على البيانات في عملهم من خلال الحفظ التاريخي للمواقع، والتخطيط وتشغيل تسويق الوجهة القريبة، وصيانة الموارد، وفي نهاية المطاف وضع خارطة طريق للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتتماشى مع رؤية 2030.

يقول الدكتور ماهر الصبحي، مدير عام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “تعد منتجات وبيانات نظم المعلومات الجغرافية عوامل التمكين الرئيسية للمدن الذكية والبيئة والحفاظ على الحياة البرية وغيرها من الأعمال. وتعتبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا البيانات الجيومكانية كنقطة حقيقة واحدة، ونستخدمها كخط أساس لجميع المبادرات والمشاريع القائمة على أساس جغرافي”.

الرياض تستضيف أول مؤتمر لمستخدمي Esri في السعودية

نظمت Esri في يناير 2023، أول مؤتمر لمستخدمي برمجيات الشركة في المملكة العربية السعودية؛ حيث تم تزويد حوالي 500 مشارك في المملكة والمنطقة بفرصة فريدة لاكتشاف العديد من أحدث تقنيات حلول نظم المعلومات الجغرافية مثل التوائم الرقمية والمدن الذكية والجغرافيا والتحليلات والتعلم الآلي والبنية التحتية الجغرافية المكانية والصور والاستشعار عن بعد وغيرها للمساعدة في حل التحديات الوطنية. كما أتيحت الفرصة للمسؤولين لمعرفة المزيد عن تأثير نظم المعلومات الجغرافية على المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

لعروض المؤتمر، تواصل مع فريق Esri السعودية لمعرفة المزيد حول عمل Esri في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، تفضل بزيارة الصفحة الإقليمية: www.esri.com/mea