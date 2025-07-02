فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةسياحة

السعودية تعتمد تسجيل زوار السفن السياحية بمطابقة السمات الحيوية

مجلس الوزراء يوافق على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين والمغادرين عبر السفن السياحية

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء السعودي على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين إجراءات الدخول والخروج للمسافرين، مما يسهل عملية السفر ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. آلية العمل: * تسجيل السمات الحيوية: سيتم استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه لجمع البيانات البيومترية للمسافرين عند وصولهم أو مغادرتهم عبر السفن السياحية. * تحسين الأمان: تهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الأمان في الموانئ، حيث ستساعد في التحقق من هوية المسافرين بشكل سريع وفعال. * تجربة المسافر: من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع عملية التفتيش وتقليل الازدحام، مما يجعل تجربة السفر أكثر سلاسة للمسافرين. هذا التطور يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الأمنية واللوجستية في قطاع السفر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...