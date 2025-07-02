السعودية تعتمد تسجيل زوار السفن السياحية بمطابقة السمات الحيوية

وافق مجلس الوزراء السعودي على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين إجراءات الدخول والخروج للمسافرين، مما يسهل عملية السفر ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. آلية العمل: * تسجيل السمات الحيوية: سيتم استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه لجمع البيانات البيومترية للمسافرين عند وصولهم أو مغادرتهم عبر السفن السياحية. * تحسين الأمان: تهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الأمان في الموانئ، حيث ستساعد في التحقق من هوية المسافرين بشكل سريع وفعال. * تجربة المسافر: من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع عملية التفتيش وتقليل الازدحام، مما يجعل تجربة السفر أكثر سلاسة للمسافرين. هذا التطور يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الأمنية واللوجستية في قطاع السفر.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا