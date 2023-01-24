السعودية تعتمد بوابة موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى “بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص”، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيراً إلى أنه تم اليوم تدشين “فُرص” كمنصّة وطنية.

وقد دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 كانون الثاني / يناير الجاري، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاستثمارات البلدية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الحقيل النظر إلى أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ5 من برامج الرؤية، وهي (التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية)، وأن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسية (محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي) .

أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر



وأكد أن الوزارة عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، مشيراً إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات ومن أبرزها “العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص”، وتعمل الوزارة على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030 .

وعلى هامش الحفل وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 اتفاقيات، الأولى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين الوزارة ووزارة الأراضي والبنية والتحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، والثانية اتفاقية ضوابط الربط بين بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص وبوابة استثمر في السعودية مع وزارة الاستثمار، والثالثة اتفاقية استخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص للفرص المطروحة من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

طرح 5000 فرصة استثمارية

ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب كافة شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية .كما يتضمن الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة

وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين .

ومن جهة أخرى تشارك دولة قطر باعتبارها “الدولة الضيف” في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان .

ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي .