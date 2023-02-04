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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تعتزم فتح باب استيراد بيض المائدة

أسعار البيض في مختلف دول العالم شهدت ارتفاعات كبيرة لسببين الأول إنفلونزا الطيور التي قضت على قطعان الدجاج بالإضافة إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

منتجو البيض في السعودية يحصلون على دعم حكومي في أسعار الأعلاف للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في أسواق المملكة وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية

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السعودية تعتزم فتح باب استيراد بيض المائدة

أفادت صحيفة سعودية أن هناك توجهات حكومية تهدف إلى فتح باب استيراد بيض المائدة في المملكة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير.

وقالت صحيفة “الرياض”، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن هناك تحركات وتوجهاً لفتح أبواب استيراد بيض المائدة لفترة وبكميات محدودة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، واستجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية.

ويحصل منتجو البيض في السعودية على دعم حكومي في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في أسواق المملكة وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

وارتفعت أسعار البيض في جميع أنحاء العالم خلال العام 2022 حيث قضت إنفلونزا الطيور على قطعان الدجاج بالإضافة إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأعلاف الحيوانية حول العالم.

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