السعودية تعتزم فتح باب استيراد بيض المائدة

أفادت صحيفة سعودية أن هناك توجهات حكومية تهدف إلى فتح باب استيراد بيض المائدة في المملكة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير.

وقالت صحيفة “الرياض”، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن هناك تحركات وتوجهاً لفتح أبواب استيراد بيض المائدة لفترة وبكميات محدودة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، واستجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية.

ويحصل منتجو البيض في السعودية على دعم حكومي في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في أسواق المملكة وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

وارتفعت أسعار البيض في جميع أنحاء العالم خلال العام 2022 حيث قضت إنفلونزا الطيور على قطعان الدجاج بالإضافة إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأعلاف الحيوانية حول العالم.