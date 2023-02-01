السعودية تعتزم تمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية في عمان

يعتزم الصندوق السعودي للتنمية الحكومي تمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية في سلطنة عمان.

وقال رئيس الصندوق السعودي للتنمية سلطان عبدالرحمن المرشد “وقعنا مذكرة تفاهم لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية في سلطنة عمان بتكلفة تتجاوز المليار ريال (266 مليون دولار)”.

وتهدف المذكرة، بحسب سلطان المرشد، إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة العمانية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى الصناعات النوعية وتشجيع الشركات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل التكلفة والإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين”.

والمناطق الاقتصادية هي جزء من خطة السلطنة في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إطلاق الخطط والمشروعات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية عمان 2040 الاستراتيجية.

وأُنشئ الصندوق السعودي للتنمية، بحسب موقعه الإلكتروني، في العام 1974 كمؤسسة حكومية تُعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول ودعمها على تخطي المصاعب والتحديات التي قد تواجه مسيرتها، وصولاً إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي. ويُعد الصندوق الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، حيث يعمل من خلال تقديم قروض تنموية ميسّرة للدول النامية، بالإضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من الحكومة السعودية لدعم الدول الأقل نمواً والأشد فقراً بتمويل المشاريع والبرامج الإنمائية.