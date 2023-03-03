السعودية تعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لمن يغش الأجهزة الطبية

ذكرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، مشيرة إلى أن الجهاز والمستلزم الطبي يعد مغشوشاً إذا تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبئاً في عبوات مزيفة.

وحددت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، عقوبة غش الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتشمل “السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى 180 يوماً، وإلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية”.

الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة: هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة. pic.twitter.com/oCdWwoU7Pz — النيابة العامة (@bip_ksa) March 2, 2023

كما تتضمن العقوبات “إلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، وتعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة تصل إلى 180 يوماً، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”، بحسب بيان النيابة العامة.