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السعودية: تطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بشراكة صينية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (أرامكو السعودية) وشركة البتروكيماويات الصينية (ساينوبك) لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي القائمة في مدينة ينبع الصناعية.
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (أرامكو السعودية) وشركة البتروكيماويات الصينية (ساينوبك) لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي القائمة في مدينة ينبع الصناعية.

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أحدث الابتكارات

وقال الرئيس التنفيذي المُكلف لشركة سابك المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه:

  • نسعى دائماً إلى استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات لتعزيز موقعنا القيادي العالمي في مجال البتروكيماويات
  • يُعد هذا المشروع جزءًا مهمًا من برنامج تحويل السوائل النفطية الخام إلى كيماويات،
  • يأتي ضمن التوجه الوطني الإستراتيجي الهادف لتحقيق التنوع الصناعي والاقتصادي وتعزيز الرخاء الاقتصادي في المملكة

دعم استراتيجية المملكة

وتأتي هذه الشراكة تماشيا مع خطط “سابك” التوسعية الرامية إلى دعم إستراتيجية المملكة لتحويل نحو 4 ملايين برميل يوميًا من السوائل النفطية الخام إلى كيماويات.

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