السعودية تطور صناعة الألماس بخبرات بلجيكية

أعلنت شركة “اتش آر دي أنتويرب” البلجيكية عن اعتزامها إطلاق برنامجي تصنيف الألماس وتصميم المجوهرات المعتمد في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على ضوء تخريج الدفعة الأولى من متدربي مقيمي الألماس المعتمدين في ملتقى بيبان 23.

وقالت الشركة إن خطة إدارة التعليم بالشركة لعام 2023 ستشتمل على برنامجين تعليميين: الأول تصنيف الألماس المعتمد، والثاني تصميم المجوهرات الرقمية، ما يتيح الفرصة للطلاب بالتخصص في المجالات التي يرغبون فيها.

وأضافت أن هذه البرامج تعد الأولى من نوعها في المملكة وستقدم للطلاب فهماً شاملاً فيما يخص صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، والتي تشمل تصنيف 4Cs للألماس، وتاريخ وثقافة الألماس، واتجاهات تصميم المجوهرات وصناعته الحالية.

وأشارت شركة ” اتش آر دي أنتويرب” إلى أن الدارسين سيتمكنون من تصنيف الألماس وفقاً للمعايير العالمية، وإلى التزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وصناعة المجوهرات الرقمية، إلى جانب الحصول على شهادة دبلوم من الأكاديمية مما يتيح فرص عمل في الأسواق العالمية والحصول على ميزة تنافسية.

وكانت الشركة بدأت نشاطها الاقتصادي في المملكة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي كأول شركة متخصصة في تصنيف الألماس والمجوهرات عالمياً، وحصلت على التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في تصنيف وتقييم جودة الألماس، إلى جانب افتتاح أكاديمية لتأهيل العاملين في حرفة صياغة الألماس، ومختبرات متخصصة في الفترة المقبلة.

يذكر أن اللقاءات التي أجراها المركز الوطني للتنافسية مع الشركة ومركز الألماس العالمي ببلجيكا في وقت سابق أثمرت عن دخولها إلى سوق المجوهرات في المملكة، ما يعد إضافة نوعية لما لها من خبرة استثنائية، واستكمالاً لدور المركز في تعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات الواعدة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا