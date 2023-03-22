السعودية تطلق وحدة التدخل السكني

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، #وحدة_التدخلات_السلوكية المعنية بتصميم حلول سلوكية مبنية على فهم شامل لسلوك الأفراد والمنظمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في القطاع السكني والبلدي.

أبرز مهمات الوحدة

تطوير الرؤى السلوكية لأصحاب المصلحة والعاملين والأفراد

توعية المجتمع بشأن المخالفات البلدية

إحداث الأثر المستهدف وتحسين جودة الحياة

من ضمن أهداف استخدام العلوم السلوكية هو الحد من مظاهر التشوه البصري ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة والمتعلقة بالجوانب السلوكية، منوهاً بأن الوزارة تسهم بدعم من القيادة الرشيدة وعبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية 2030، كما ترتبط نشاطاتها بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، كما تقدم الوزارة خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني بما نسبته 40% في المدن السعودية بشكل مباشر من خلال 17 أمانة و286 بلدية على مستوى المملكة.

يذكر أن اللقاء شهد تدشين معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل لوحدة التدخلات السلوكية في الوزارة التي تعنى بحل التحديات المتعلقة بسلوك الأفراد والمنظمات لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، كما تعنى بتطوير الرؤى السلوكية لأصحاب المصلحة والعاملين والأفراد وتوعية المجتمع بشأن المخالفات البلدية وإحداث الأثر المستهدف وتحسين جودة الحياة، كما تعمل الوحدة على دراسة سلوك أفراد المجتمع والتنبؤ به من أجل وضع سياسات قياسية تلبي متطلبات المجتمع بشكل أكثر فعالية وواقعية من خلال التدخلات السلوكية.



كما شهد اللقاء تقديم عدة مشاركات وجلسات عمل قدمها خبراء محليين و دوليين كما تم استعراض عدة تجارب محلية وعالمية من قبل خبراء وممارسين عالميين للعلوم السلوكية، إضافة عرض تطبيقات التدخلات السلوكية من جهات مختلفة داخل الوزارة مثل وكالة الدعم السكني وبعض الأمانات، كما تم عرض التجارب السعودية في مختلف الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على أثر التطبيقات السلوكية في مختلف القطاعات، إضافة إلى إقامة ورشة عمل في ختام اللقاء لموظفي الوزارة لتمكينهم من استخدام مفاهيم علم السلوك على مختلف التحديات التي يواجهونها.