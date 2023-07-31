السعودية تطلق وجهة ترفيهية جديدة بـ 1,3 مليار ريال

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال؛ وذلك بالتعاقد مع BUJV، المشروع المشترك بين “شركة البواني المحدودة”، و”شركة أورباكون للتجارة والمقاولات”؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية.

وقالت “سڤن”، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الوجهة الترفيهية الاستراتيجية التي تتبناها منطقة المدينة المنورة تدعم تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة؛ مما يعزز من الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”، عبدالله بن ناصر الداود، إن الوجهة الجديدة ستعمل على تغيير المشهد الترفيهي لمنطقة المدينة المنورة، وتوفير تجارب مميزة وغير مسبوقة لسكان المدينة كما تدعم الوجهة مساعي شركة سڤن لإثراء حياة الملايين من السعوديين.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني القابضة، فخر الشواف، إن مشروع تطوير الوجهة الترفيهية في المدينة المنورة يعد واحداً من المشروعات الضخمة التي تنفذها شركة سڤن التي تعنى بالمساهمة في تحقيق الرفاهية وتحسين جودة الحياة.

وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة لشركة “سڤن” على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، بجانب حديقة الملك فهد المركزية؛ لتتكامل معها باعتبارها جزءاً منها؛ حيث تترابط مسارات الأخيرة مع الممرات المفتوحة والحدائق المنسقة بعناية للوجهة؛ مما يوفر للزوار واحة من الخيارات الترفيهية المحسنة والعروض عالية الجودة التي تساهم في إثراء حياة المجتمع.

وستجلب الوجهة الجديدة أبرز المعالم الترفيهية من شركة “سڤن” إلى المدينة المنورة، بما في ذلك سينما مزودة بأحدث التجهيزات.

وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع حيث أعلنت سابقاً عن بدء تشييد الوجهة الترفيهية في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك.

وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي، وتثري حياتهم وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.