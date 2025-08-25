السعودية تطلق “هيوماين تشات”: تطبيق ذكاء اصطناعي بلهجات عربية

إطلقت “هيومين” (HUMAIN) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، “هيوماين تشات“، وهو مدعوم بنموذج اللغة الكبير “علام”، ليكون مساعد محادثة متقدم بالذكاء الاصطناعي، يمثل نقلة نوعية في التكنولوجيا العربية ويعمل حالياً في السعودية فقط وسيتم توسع تشغيله عالمياً في وقت لاحق. تم تطوير “هيومين” بالكامل في المملكة العربية السعودية، وهو مصمم خصيصًا لخدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية حول العالم، بهدف تسهيل وصولهم إلى المعرفة وإنشائها وحفظها بلغتهم الأم بحسب بيان صحفي.

تقنية متقدمة بلمسة محلية

يعمل “هيومين” على نموذج اللغة العربي المتقدم “علام 34B” (ALLAM 34B). يتميز التطبيق بدمج فوري لخدمات البحث على الويب، إلى جانب دعم الإدخال الصوتي لمختلف اللهجات العربية، مثل الجزائرية، والمصرية، والخليجية، والعراقية، والأردنية، واللبنانية، والمغربية، والسعودية، والسورية، والتونسية، واليمنية، بالإضافة إلى اللغة العربية الفصحى، مما يجعله أداة شاملة للمستخدمين العرب. كما يوفر التطبيق إمكانية التبديل السريع بين اللغتين العربية والإنجليزية داخل المحادثة الواحدة.

ذكاء ثقافي وقيم أصيلة

يتميز “هيومين” بـذكائه الثقافي، حيث يقدم ردودًا لا تقتصر على الدقة اللغوية، بل تأخذ في الاعتبار قيم وتراث وتاريخ المنطقة العربية. هذا النهج الفريد يضمن تجربة مستخدم أكثر ارتباطًا وانسجامًا مع الهوية الثقافية العربية. كما أن التطبيق مصمم ومستضاف بالكامل في المملكة العربية السعودية، مع التزامه بجميع معايير حماية البيانات الشخصية المحلية.

تدريب ضخم وأداء متميز

استنادًا إلى بيانات تدريب هائلة تجاوزت 8 بيتابايت من المعلومات، بما في ذلك أكثر من 500 مليار رمز عربي و380 مليار كلمة من المحتوى العربي، تم تحسين نموذج “علام” من قبل أكثر من 600 خبير و250 مُقيّمًا. وقد حظي هذا الجهد بتقدير كبير، حيث صُنّف “هيومين” كأفضل نموذج عربي أداءً وأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط، وهو تصنيف تم التحقق منه من قبل جهات مستقلة.

إمكانية الوصول والتوسع المستقبلي

التطبيق متاح مجانًا لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت وتطبيقات iOS وAndroid. وهناك خطط للتوسع عالميًا في المستقبل القريب، لتقديم هذه الأداة المبتكرة لجمهور أوسع. (تظهر حالياً رسالة في رابط التنزيل تفيد بأنه متوفر في السعودية فقط حالياً- المحرر).

ذكاء اصطناعي بآفاق لا حدود لها…



هيوماين تشات صُنع بفخر في السعودية، يفهم كلماتك، ويستوعب عالمك، ويحاكي تفكيرك، ويتحدّث لهجتك! مستوحى من ثقافتنا العربية ومبني على نموذج علّام 34B.



حمّل التطبيق الآن واكتشف الذكاء الاصطناعي الذي يعكس هويتنا وينطق لغتنا: