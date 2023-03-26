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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تطلق هوية فعاليات عيد الفطر

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية هوية فعاليات عيد الفطر 2023، حيث تميز شعار العيد بخطوط مرحة انسيابية تعكس فرحة العيد، مع عناصر وألوان حيوية مُبهجة تمثّل تفاصيل استقبال العيد، من زينة وألعاب نارية، وحفلات، ولقاءات، وفعاليات ترفيهية.
وتم استلهام ألوان شعار عيد الفطر 2023 من ثقافة شعب المملكة، وتفاصيلها التي تعبّر عن الفرح، بكل ما فيها من جمال وبهجة واحتفال، ومحبة، وإشراق، وتواصل، فيما تم اعتماد خطوط تتضمن الوضوح والانسجام في مختلف التصاميم.


وتهتم هوية العيد الجديدة التي أطلقتها الهيئة بالتفاصيل الصغيرة التي تكمن فيها مشاعر الفرح الكبيرة، من شعور فرحة اللباس الجديد، إلى لمّة الأهل والأصدقاء والجيران، مع استنشاق رائحة العود المنتشرة في الأرجاء، يخالطها شعور الطمأنينة بسماع تكبيرات العيد في الجوامع.
وأصدرت الهيئة العامة للترفيه دليلًا للهوية الخاصة بـ”فعاليات العيد 2023″، يمكن للراغبين الاطلاع عليه عبر الرابط التالي : https://eid.gea.gov.sa .

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