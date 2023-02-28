السعودية تطلق مفهوماً جديداً للضيافة .. غرف فندقية في الهواء الطلق

وقَّعت شركة “كوليكتف ريتريتس” (Collective Retreats)، المتخصصة في تقديم تجارب ضيافة متميزة في الهواء الطلق، عقدَ شراكة مع نيوم لإنشاء منتجع متطور بأعلى معايير الاستدامة في “تروجينا”، الوجهة العالمية للسياحة الجبلية في نيوم، شمال غربي المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إفتتاح مشروع “كوليكتف تروجينا” بحلول عام 2026؛ حيث سوف يوفر المشروع مفهوماً جديدًا للضيافة، ويطلق آفاقاً جديدة للاستكشاف والتواصل مع الجمال الطبيعي للبيئة المحيطة، وذلك في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها الداعمة لتطوير القطاع السياحي في المنطقة التي تبعد حوالي 50 كلم من خليج العقبة.

وسوف يضم المنتجع حوالي 60 غرفة في الهواء الطلق، ومساحات مميزة للاجتماعات ومرافق مائية، وجلسات خارجية للاستمتاع بتجارب الطهي المختلفة عند التجمع حول النار. وسوف تعكس هذه التجارب روح علامة “كوليكتف ريتريتس” الجريئة بالتناغم مع الطبيعة والمناظر المجاورة. وسوف يوفر “كوليكتف تروجينا” إمكانية الاستمتاع بالأنشطة المقامة في “تروجينا” على مدار العام.

وتتنوع هذه الأنشطة لتضم التزحلق على الجليد، والتزلج على الثلوج، وممارسة التمارين في المرتفعات العالية، والطيران المظلي، وركوب الدراجات الجبلية، والمشي في الطبيعة، والتأمل، والرياضات المائية، مع الاستمتاع بالمطاعم المتنوعة، وبرامج الترفيه المتنوعة التي تحاكي الثقافة، والفنون، والموسيقى، وغيرها.

وفي هذه المناسبة، قال بيتر ماك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ”كوليكتف ريتريتس”: “لقد أنشأنا كوليكتف ريتريتس برؤيةٍ فريدة تتمثل في تغيير أسلوب السفر؛ لتشجيع المسافرين على استكشاف العالم بفضول متجدد مع الاستمتاع بجمال الطبيعة الاستثنائية التي تحيط بنا”. وأضاف: “ستمنح تروجينا سكان العالم مفهومًا جديدًا للسياحة الجبلية، ما يجعلها وجهة مثالية لتحقيق طموحاتنا المتمثلة في تقديم مفهوم السياحة الفاخرة مع الحفاظ على البيئة وتقديم تجارب استثنائية للنزلاء”.

ويأتي توسُّع شركة “كوليكتف ريتريتس” في المملكة العربية السعودية، ضمن عدد من المشاريع الجديدة قيد التطوير، التي تنوي الشركة الإعلان عنها عام 2023، كما أن شراكتها مع نيوم تمثل أحدث اتفاقية بين شركة رائدة في قطاع الضيافة وبين قسم تطوير الفنادق في نيوم، وهي الذراع المسؤولة عن إنشاء وتشغيل فنادق المستقبل وبناء نظام بيئي للضيافة في نيوم.

ومن جهة أخرى، أوضح فيليب جوليت، المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي في “تروجينا”، أن “كوليكتف ريتريتس تتميز بأفكارها المبتكرة والتزامها الراسخ بالاستدامة، ما يجعلها الشريك المثالي لتروجينا في نيوم، كما أنها ستشرف بشكل متميز على هذا المنتجع الفاخر في الهواء الطلق في تروجينا، وستعزز مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لنيوم”.

كما قال كريس نيومان، المدير التنفيذي لتطوير الفنادق في نيوم: “يسعدنا اختيار شريك يشاركنا طموحنا في تشكيل مسار جديد لقطاع الضيافة، المتمثل في تعزيز العيش في وئام مع الطبيعة للسياح والمقيمين. وتمتاز كوليكتف ريتريتس بتقديم تجارب ضيافة استثنائية لمحبي السفر والطبيعة مع الحفاظ على قيمها الأساسية المتمثلة في حماية البيئة والاستدامة”.

وتعد “تروجينا”، الوجهة الجبلية في نيوم، نموذجاً رائداً على مستوى المملكة والمنطقة في السياحة الجبلية المستدامة؛ حيث سيتم تشغيلها بالكامل عبر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من الشمس والرياح، إلى جانب تطوير تقنيات تحلية المياه ومعالجة الأملاح بتصريفٍ صفري. ومن المقرر أن تفتح أبوابها للزوار والمقيمين الجدد في أواخر عام 2026، وستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029.

ومن الجدير بالذكر أن “كوليكتف تروجينا” هي شركة سياحية توفر تجارب سفر هدفها إعادة تعريف مفهوم الضيافة التقليدية من خلال استبدالها بمخيمات فاخرة وفريدة تتواءم في تصميمها مع المناظر الطبيعية المحلية وثقافة الوجهة، مما يسمح للنزلاء بالانسجام مع المكان والمجتمع عبر تقديم أنشطة فريدة في الموقع وتناول الوجبات الاستثنائية والضيافة الشخصية.